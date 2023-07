Lentoyhtiö Finnair näyttää päässeen yli kovimmasta koronapandemian ja sitä seuranneen Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta ahdingosta. Huhti-kesäkuussa yhtiön vertailukelpoinen liiketulos nousi jo 66 miljoonaan euroon, kun viime vuonna yhtiö teki toisella neljänneksellä vielä 84 miljoonaa euroa tappiota.

Lentoliikenteen elpymisestä kertoo, että Finnairin liikevaihto kasvoi peräti 36 prosenttia vertailukaudesta. Matkustajamäärissä kasvua oli lähes viidennes. Tuloksen paranemista vauhditti matkustajakäyttöasteen reipas paraneminen. Finnair lensi enemmän kuin vuotta aiemmin ja koneissa oli reippaasti enemmän matkustajia kuin viime vuonna.

Lentoyhtiötä auttoi myös polttoaineiden suotuisa hintakehitys.

Hyvän tuloskehityksen myötä Finnair nostaa pidemmän aikavälin kannattavuustavoitettaan.

Aiemmasta ohjeistuksestaan poiketen Finnair arvioi nyt, että sen vertailukelpoinen liiketulos todennäköisesti yltää vuoden 2019 tasolle tai jopa ylittää sen. Koko vuoden 2023 liikevaihdon osalta Finnair arvioi edelleen, että se ei vielä yllä vuoden 2019 tasolle.

Toimitusjohtaja Topi Mannerin mukaan yhtiön toinen vuosineljännes oli vahva. Toisen neljänneksen nettotulos nousi peräti 139 miljoonaan euroon. Tulosta paransi se, että voitolle päässyt yhtiö kykeni hyödyntämään aiemmin alaskirjattujen laskennallisia verosaamisia.

Koronapandemia pysäytti lähes tyystin lentoliikenteen. Muutos alalla on ollut raju, sillä nyt globaalissa lentoliikenteessä ongelmana ovat monet pullonkaulat. Lentokoneista, varaosista, lentäjistä ja muusta henkilökunnasta on globaalisti pulaa. Tässä tilanteessa liikennettä on jouduttu leikkaamaan joillakin reiteillä. Leikkaukset ovat koskeneet myös Finnairin Turun liikennettä.