Poliisi on saanut useita vihjeitä kahdeksanvuotiaalta kadulla viedystä kissasta

Lounais-Suomen poliisin viestinnästä kerrotaan, että poliisilaitos on saanut useita vinkkejä varastetuksi ilmoitetusta Jeti-kissasta. Poliisilaitos käsittelee vihjeitä tällä hetkellä.

– Meille on tullut vihjeitä ja niitä käydään tällä hetkellä yksi kerrallaan läpi. Uusia vihjeitä toivotaan vieläkin lisää, jos niitä on, Lounais-Suomen poliisin viestintäasiantuntija Katri Tammio kommentoi.

Vihjeen voi jättää, jos tapahtumasta on minkäänlaisia tietoja tai havaintoja. Lounais-Suomen poliisilaitos ottaa vinkkejä vastaan esimerkiksi sähköpostiosoitteessa vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Tammion mukaan poliisi ei tiedota vihjeistä tai tapauksesta tällä hetkellä enempää.

Kahdeksanvuotias lapsi oli ulkoiluttamassa perheen Jeti-kissaa torstaina 13. heinäkuuta noin puoli kolmen aikaan, kun hänen mukaansa paikalle tullut eläinlääkäriksi esittäytynyt nainen otti kissan lapselta ja kertoi vievänsä sen poliisiasemalle. Poliisin mukaan epäilty varastaja on noin 30-vuotias pitkä nainen, jolla on vaaleat olkapäiden yli ulottuvat hiukset. Hänellä on luomi kasvojen oikealla puolella ja tapahtuma-aikana hänellä oli päällään sininen paita ja legginsit.

