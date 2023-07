Sinilevätilanne on parantunut viikon takaisesta ja on nyt ajankohtaan nähden tavanomainen. Tilanteen paraneminen johtuu pääasiassa epävakaasta säästä, joka on estänyt sinileväesiintymien muodostumista.

Parantumisesta huolimatta runsaita leväesiintymiä on havaittu Saaristomerellä sekä joillain sisävesialueilla. Merialueilla esimerkiksi Paraisten eteläosissa ja Naantalissa on havaittu runsaita sinileväesiintymiä. Sisävesillä runsaita sinileväesiintymiä on Salon seudun järvissä.

Merialueiden runsaista esiintymistä ovat kertoneet yksityishenkilöt. Asiantuntijahavainnoitsijat ovat löytäneet runsaita esiintymiä vain sisävesiltä.

Joillain alueilla tilanne on kuitenkin hyvä. Esimerkiksi Turussa levähavaintoja ei ole tullut asiantuntijoilta eikä kansalaisilta.