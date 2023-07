Alkukesän aikana Suomen liikenteessä on kuollut 30 ihmistä. Mukana ovat poliisin tietoon tulleet kuolemat kesäkuun alkamisen ja 18. heinäkuuta väliseltä ajalta.

Kuolemien määrissä on huomattavaa nousua viime vuoteen verrattuna, jolloin samalla aikavälillä kuoli vain 14 henkilöä. Koko vuoden 2022 liikennekuolemamäärät olivat poikkeuksellisen alhaiset. Tämän vuoden kuolemien määrä on kuitenkin samankaltainen viime vuotta edeltäneisiin vuosiin. Kuolemien määrä vaihteli 27 ja 33 välillä vuosina 2019–2021.

Päihtyneeksi todettujen kuolleiden kuljettajien määrä ei ole noussut samalle tasolle kuin aikaisempina vuosina. Vain neljän kuljettajan on tähän mennessä todettu olleen päihtyneitä. Vuonna 2022 vastaava luku oli kahdeksan ja vuonna 2021 kymmenen.

Muusta kuin alkoholista päihtyneiden kuljettajien kuolemia ei ole vielä rekisteröity tänä vuonna yhtäkään. Viime vuonna niitä oli vielä kuusi ja toissa vuonna yhdeksän. Tänä ja viime vuonna noin kymmenen kuolleen kohdalla päihteistä ei ole vielä tietoa.

Myös nuorten kuljettajien kuolemat ovat laskeneet. Tänä vuonna alle 25-vuotiaita on kuollut alkukesästä vain yksi, kun viime vuonna tapauksia oli kahdeksan ja vuonna 2021 kuusi.

Eniten kuolemia on ollut Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella, jossa on kuollut seitsemän ihmistä. Seuraavaksi eniten kuolemia on sattunut Hämeen ja Lounais-Suomen alueilla, joista molemmilla on kuollut viisi ihmistä.