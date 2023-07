Coldplay esiintyy ensi vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa

Maailmankuulu brittiyhtye Coldplay saapuu Suomeen osana ensi kesän Euroopan-kiertuettaan.

Coldplay on parhaillaan Music of the Spheres -maailmankiertueellaan. Viime viikolla yhtye esiintyi Götegorgissa Ruotsissa. Iltalehti uutisoi maanantaina, että kesken Göteborgin keikan solisti Chris Martin kysyi yleisöltä, ketkä ovat matkanneet keikalle Suomesta.

– Ketkä kaikki ovat kotoisin Suomesta? Martin tiedusteli.

Suuri määrä yleisöä hurrasi hänen kysymykselleen.

Kiljuminen yleisössä yltyi entisestään, kun Martin vihjaili Coldplayn saapumisesta Suomeen.

– Katsotaan, tulisimmeko Suomeen pian. Olemme todella innoissamme, hän jatkoi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tapahtumajärjestäjä Live Nation julkaisi keskiviikkona Instagramissa videon, jonka myös Helsingin Olympiasadion jakoi omalla tilillään. Videolta voi päätellä, että Coldplay tulee esiintymään Helsingin Olympiastadionilla.

Myös televisiojuontaja Ilkka Uusivuori julkaisi vihjeen tulevasta keikasta Twitter-tilillään maanantaina. Julkaisussa on kuva hopeapukeisesta avaruusolennosta Helsingin tuomiokirkolla. Avaruusolento pitelee kylttiä, joka ilmoittaa Coldplayn keikkauutisista. Kyltin mukaan maailmankiertuetta koskevien uutisten julkistuspäivämäärä on torstai 20. heinäkuuta.

Vuonna 2021 yhtye ilmoitti, että Coldplay lopettaa uransa vuonna 2025, jolloin ilmestyy vielä heidän viimeinen levynsä.

Coldplay on vuonna 1996 perustettu poprock-yhtye. Coldplayn jäseniin kuuluvat laulaja-pianisti Chris Martin, rumpali Will Champion, basisti Guy Berryman sekä kitaristi Jon Buckland.

Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Clocks, Fix You, Paradise ja Viva La Vida.