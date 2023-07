Kohdunkaulan syöpien määrissä merkittävä nousu – nuorilla naisilla tapauksia enemmän kuin kertaakaan sitten 1950-luvun

Kohdunkaulasyöpien määrä nousi merkittävästi vuonna 2021 aiempiin vuosiin verrattuna. Suomessa on todettu vuosittain noin 175–180 kohdunkaulan syöpää, mutta vuonna 2021 tapausmäärä pompahti 212:een. Tämä selviää Suomen Syöpärekisterin tänään julkaisemasta kohdunkaulan syövän seulontaohjelman vuoden 2021 vuosikatsauksesta.

Tutkimustiedon mukaan loiva ilmaantuvuuden nousu 1990-luvulta lähtien liittyy osittain HPV-infektioiden yleistymiseen sekä tupakoinnin lisääntymiseen, jotka ovat molemmat kohdunkaulan syövän riskitekijöitä.

Kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen Suomen Syöpärekisteristä toteaa tiedotteessa, että tapausmäärissä vuonna 2021 tapahtunutta hyppäystä voisi osin selittää satunnaisvaihtelu. Hänen mukaansa kehitystä on kuitenkin tarpeen seurata tarkasti tulevina vuosina.

– Erityisesti kohdunkaulasyöpien määrä kasvoi 30–39-vuotiailla naisilla, joilla taudin ilmaantuvuus oli samalla tasolla viimeksi 1950-luvulla, Partanen sanoo.

Kyseisessä ikäryhmässä syöpiä todettiin aiempia vuosia enemmän niin kohdunkaulasyövän seulontaohjelmaan osallistuneilla kuin siihen osallistumattomilla naisilla. Partanen kertoo, että joka kolmas nainen 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä jättää osallistumatta seulontaan ja lähes puolet syövistä todetaan seulontaan osallistumattomilta.

– Myös nuorten naisten kannattaa siis ehdottomasti osallistua seulontaan, jotta syöpä voidaan havaita varhais- tai esiastevaiheessa. Tällöin hoidot ovat kevyempiä tai itse syövän synty voidaan jopa estää, Partanen painottaa.

Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan kutsuttiin noin 284 000 naista, joista noin 205 000, eli 72 prosenttia osallistui seulontaan. Osallistujia oli hieman aiempaa enemmän.

Seulontaohjelmassa löytyi kaikkiaan 50 syöpää ja 1 416 vakavaa esiastetta. Syövistä 12 ja vakavista esiasteista 590 havaittiin riskiryhmäläisiltä. Riskiryhmäseulontaan kutsutaan, jos aiemmassa tarkastuksessa on saatu seurantaa vaativa tulos.

Riskiryhmäseulonnassa havaittiin merkittävää kasvua tapausmäärissä.

– Vaikka riskiryhmäseulontaan ohjattujen määrä on pysynyt suurin piirtein samana, siellä tehtävät jatkotutkimuslähetteet ovat lähes kolminkertaistuneet. Vastaavassa suhteessa ovat kasvaneet myös hoidettavat esiastelöydökset, Partanen kertoo.

Hän selittää, että osa vakavistakin esiastelöydöksistä voi parantua itsestään. Tämän vuoksi Partasesta olisi tärkeää saada käyttöön seulontamenetelmiä, joilla voidaan erotella syöväksi kehittyvät esiasteet. Näin voitaisiin välttää tarpeettomia hoitoja.

Fakta Kohdunkaulan syövän seulontaohjelma vuonna 2023 Lakisääteisesti kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan viiden vuoden välein 30–65-vuotiaat naiset. Osa kunnista kutsuu myös 25-vuotiaat. Ensisijaiseksi seulontamenetelmäksi yli 30-vuotiaille naisille suositellaan HPV-testiä. Naiset, joilla havaitaan HPV-positiivisuuden lisäksi korkeintaan lieviä solumuutoksia, kutsutaan riskiryhmäseulontaan 18–24 kuukauden sisällä. Vakavammat löydökset johtavat kohdunkaulan tähystykseen ja koepalanottoon. Jatkotutkimuksiin kolposkopiaan, eli kohdunsuun tähystykseen, lähetetään riskiryhmäseulonnassa, mikäli seulontatesti on edelleen HPV-positiivinen. Seulontatesti otetaan perusterveydenhuollossa, mutta jatkotutkimukset, tarvittavat kirurgiset toimenpiteet sekä kohdunkaulasyövän ja sen esiasteiden hoidot tehdään erikoissairaanhoidossa. Suomen Syöpärekisteri

Suomen syöpärekisterin mukaan seulontalöydösten määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi osin HPV-testauksen laajentumisen myötä.

Vuosikymmenten ajan kohdunkaulan syövän ensisijainen seulontamenetelmä on ollut papatesti. Papatestissä gynekologisesta irtosolunäytteestä pyritään havaitsemaan solumuutoksia.

2000-luvulla HPV-testiä on alettu käyttää laajemmin seulonnassa, koska sen on osoitettu olevan herkempi havaitsemaan kohdunkaulan syöpien esiasteita, ja vuodesta 2019 lähtien valtaosa seulonnasta on toteutettu HPV-testillä.