Käytettyjä vintage-vaatteita myyvä brittiläinen Beyond Retro avaa syksyllä myymälän Turun Hansakortteliin, kauppakeskus tiedottaa. Hansan katutasoon avautuva, noin 300 neliön kokoinen myymälä on yhtiön toinen Suomessa viime lokakuussa avautuneen Helsingin Forumin myymälän jälkeen.

Beyond Retron kaupat tulivat aiemmin monille suomalaisille tutuiksi Tukholman-risteilyjen shoppailukohteena. Yhtiö on Ison-Britannian ja Ruotsin suurimpia käytettyjen vaatteiden myyjiä. Ensimmäinen Beyond Retro -kauppa avattiin Lontoossa 21 vuotta sitten.

Hansakortteli tiedottaa keskukseen avautuvan syksyllä Beyond Retron ohella myös Crazy Bubble -kuplateebaarin, Wolt Market -myymälän sekä Kosken Leipomon toimipisteen.