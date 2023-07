Kemian alan yhtiö Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal ja yhtiön hallitus ovat sopineet, että Rosendal jättää tehtävänsä tämän vuoden aikana. Rosendal on toiminut Kemiran toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Hän on tällä hetkellä sairauslomalla. Kemiran hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen, kertoo, että sairaslomalla ei ole ollut vaikutusta toimitusjohtajan seuraajasuunniteluun.

– Jari on tehnyt erinomaista työtä Kemiran liiketoiminnan ja kannattavuuden vahvistamiseksi. Tavoitteena on nyt löytää paras mahdollinen seuraaja, joka johtaa Kemiran kestävän ja kannattavan kasvun ja muutoksen seuraavaa vaihetta, sanoo Kähkönen yhtiön tiedotteessa.

Kemiran hallitus on käynnistänyt toimitusjohtajan seuraajahaun ja nimittänyt Petri Castrénin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Castrén on ollut Kemiran talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 lähtien. Hän jatkaa talousjohtajana uuden tehtävänsä ohella.Castrén on Kähkösen mukaan hyvä valinta väliaikaiseen tehtävään, sillä hänellä on pitkä johtamiskokemus ja hän tuntee syvällisesti Kemiran liiketoiminnan.