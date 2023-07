OP:n kysely: Taloyhtiön sijainti ei ole enää tärkein kriteeri ostajille

Arvioita korjaustarpeista pidetään tärkeimpänä kriteerinä uutta asuntoa asunto-osakeyhtiöstä ostettaessa, selviää OP Ryhmän kyselystä. Yhtiön sijaintia pidetään vasta kolmanneksi tärkeimpänä kriteerinä.

Siinä missä 63 prosenttia vastaajista kertoo kiinnittävänsä eniten huomioita arvioihin taloyhtiön tulevista korjaustarpeista, toiseksi tärkeimmäksi asiaksi vastaajat arvioivat jo tehdyt korjaukset. Yhtiön sijainti yltää tärkeysjärjestyksessä vasta kolmannelle sijalle.

OP:n mukaan asunnon sijainti on tyypillisesti määrittänyt sen pohjahinnan, ja vasta tämän jälkeen on alettu tarkastella taloyhtiön ja asunnon kuntoa. Nyt asetelma on kuitenkin muuttunut.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Taloyhtiöiden kunto on asia, johon on selkeästi herätty tämän kevään aikana ja se on noussut yli jopa taloyhtiön sijainnin, joka on aiemmin ollut selkeästi se ykkösjuttu ostajilla, sanoo OP Koti Uusimaan toimitusjohtaja Kirsi Tenhunen tiedotteessa.

– Tietoisuus asumisen kustannuksista on kasvanut, ja on herätty vahvemmin siihen, kuinka merkityksellistä on pitää huolta omasta taloyhtiöstään. Kun on paljon korjausvelkaisia yhtiöitä, se alkaa realisoitua enenevässä määrin.

Taloyhtiössä tehtävien korjausten tulisi lisääntyä yhtiön vanhetessä. OP kertoo tiedotteessaan, että huoltotoimenpiteitä pitäisi tapahtua koko ajan taloyhtiön iän ylitettyä kymmenen vuotta.

Mikäli taloyhtiön toimintakertomuksessa on käytetty edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä määrä korjausrahaa, voi se Tenhusen mukaan kertoa myös ongelmista, kuten vesivuotovahingoista.

Korjauksista suurimmat liittyvät putkiin ja rakennuksen runkoon, kuten julkisivuun, kattoon ja ikkunoihin. OP korostaakin niiden säännöllisen huolenpidon merkitystä taloyhtiöissä.

– Tulevaisuudessa tulisi antaa erityistä painoarvoa taloyhtiön kunnolle, sille miten sitä on hoidettu ja minkälaisia suunnitelmia yhtiöllä on tulevaisuuden suhteen. Tämä johtaa siihen, että samalla alueella vierekkäisten taloyhtiöiden asuntojen hinnoissa voi olla suuriakin hintaeroja, Tenhunen sanoo tiedotteessa.

OP Ryhmän Taloustutkimuksella toukokuussa 2023 teettämään kyselyyn vastasi verkkopaneelissa yhteensä 2 063 suomalaista, iältään 18–79.