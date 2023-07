Valtioneuvosto antoi järjestyksessään viidennen ilmastovuosikertomuksen perjantaina eduskunnalle. Vuonna 2022 Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät noin neljä prosenttia. Lisätoimia tarvitaan erityisesti maankäyttösektorin hiilinielun vahvistamiseksi, jotta EU-tasolla asetettu Suomen velvoite olisi mahdollista saavuttaa. Epävarmaa on myös Suomen taakanjakosektorin velvoitteen saavuttaminen asetetulla EU-tasolla. Ilmastovuosikertomuksessa tarkastellaan yleistä kasvihuonekaasujen päästökehitystä ja suunniteltujen toimien riittävyyttä suhteessa kansallisiin ilmastotavoitteisiin ja Suomen EU-velvoitteisiin.

Suomen ilmastolain mukaan päästöjä on vähennettävä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Sen sijaan Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 vaatii lisätoimia.

Maankäyttösektorin nielu on kaukana tavoitellusta tasosta. Syynä tähän ilmastokertomuksessa mainitaan lisääntyneet hakkuut, metsien kasvun hidastuminen ja turvemaiden kasvaneet maaperäpäästöt. Metsien hakkuutasoihin vaikuttaa metsäteollisuustuotteiden ja energiapuun kysyntä sekä puun tuonti muista maista. Metsän nielun koko vaihtelee paljon vuosittain, mutta nielu on pienentynyt huomattavasti viime vuosina. EU-velvoitteen saavuttaminen edellyttäisi, että maankäyttösektorin nettonielu olisi merkittävästi nykyistä suurempi. Arvioiden mukaan Suomelle on syntymässä ensimmäiseltä viisivuotiskaudelta (2021–2025) kymmenien miljoonien tonnien vaje suhteessa velvoitteeseen.

Taakanjakosektorin päästöt vähenivät kolme prosenttia vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Taakanjakosektorin suurimpien päästölähteiden, liikenteen ja maatalouden, päästöt pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Muita merkittäviä päästölähteitä taakanjakosektorilla ovat muun muassa rakennusten lämmitys, työkoneet ja jätehuolto. Suomen EU-tasolla sovittu velvoite on vähentää päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi on toimittu muun muassa polttoaineiden jakeluvelvoitteen ja liikenteen sähköistymisen vauhdittamisella.

Hieman alle puolet Suomen kaikista päästöistä syntyy päästökauppasektorilla, pääasiassa energiatuotannossa ja suurissa teollisuuslaitoksissa. Päästökauppasektorin päästöt vähenivät vuonna 2022 yhteensä kuusi prosenttia. Väheneminen selittyy energiankäytön muutoksilla, sillä maakaasun kulutus puolittui maakaasun hinnan noustua ja Venäjän tuonnin loputtua.Nopea irtaantuminen fossiilisista polttoaineista sähkön ja lämmön tuotannossa on toteutumassa lähivuosina. Päästöt voivat vähentyä päästökauppasektorilla myös oletettua nopeammin. Investoinnit vihreään siirtymään ovat kiihtymässä, ja siirtymää vauhdittaa päästöoikeuden korkea hinta.

