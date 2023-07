Kesäkuun jälkeen oikeusministeriön ylläpitämä Olen Antirasisti -kampanjan verkkosivusto on tyhjentynyt, kertoo Helsingin Sanomat. Sivustolla on kampanjoitu antirasistisen toiminnan puolesta ja autettu muun muassa ymmärtämään miten rasismi ilmenee Suomessa. Tällä hetkellä sivusto kertoo, että "Kampanja on päättynyt" ja hankkeen materiaaleja voi kysellä oikeusministeriöltä sähköpostin välityksellä.

Päätös tuli yllätyksenä yhdenvertaisuusvaltuutetulle Kristina Stenmanille, joka kertoo Twitterissä, että hän sai keskiviikkona tiedon, että sivusto on poistettu käytöstä oikeusministeriön toimesta viime viikolla. Hän ei ole ollut tietoinen poistamisesta ja mainitsee, että huolella työstetty materiaali on tärkeää antirasistiselle työlle. Asiasta kysyi tiistaina THL:n asiantuntija Mona Eid, joka havaitsi sivuston kadonneen. Stenman kertoi selvittävänsä asiaa.

olenantirasisti- sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä. Saimme eilen tiedon, että se on poistettu OM:n toimesta viime viikolla. Emme tienneet tästä. Sivuston huolella työstetty materiaali on tärkeää antirasistiselle työlle. — Kristina Stenman (@StenmanKristin1) July 13, 2023

Oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu käynnistivät Olen Antirasisti -kampanjan syyskuussa vuonna 2021 rakentamaan rasismista vapaata Suomea. Kampanjan kerrottiin tuolloin liittyvän hallituksen rasismin vastaiseen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaan. Kampanja jatkui myös vielä vuonna 2022, jolloin sen toinen osa käynnistyi.

Kiitos tiedosta ja harmi kuulla! Sivulla oli paljon pysyväisluontoista sisältöä kuten esimerkiksi sanasto. Se ja muu sisältö auttaisi tällä hetkellä rasismista keskusteltaessa. Tarvetta ko. sisällölle olisi.. — Mona Eid (@MonaLizaEid) July 13, 2023

Turun Sanomat tavoitti oikeusministeriön viestintäpäällikön Anna Grothin, joka kertoo, että sivusto on ollut tarkoitus poistaa jo aiemmin.

– Kampanja on päättynyt jo viime vuoden helmikuussa ja tarkoitus oli, että hallituskauden päättyessä sivusto poistuu. Vastuuvirkamies oli pitkään poissa ja se jäi, Groth kertoo.

Saman toteaa myös oikeusministeriön erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, joka torstai-iltapäivänä kertoi tiedotteessa, että sivusto liittyi edellisen hallituksen rasisminvastaiseen toimintaohjelmaan ja oli tarkoitus poistaa hallituskauden vaihtuessa.

– Olemme keskustelleet yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston viestinnän kanssa kampanjan sivuston sulkemisesta jo viime vuoden puolella, kun kampanja päättyi.

Oikeusministeriön yhdenvertaisuus.fi-verkkosivustoa ollaan uudistamassa lähiaikoina, ja sinne tuodaan uuden hallitusohjelman toimenpiteitä yhdenvertaisuudesta ja rasisminvastaisesta toiminnasta, sanoo Nousiainen.

Päätös sivuston sulkemisesta on aiheuttanut kuohuntaa Twitterissä, jossa harmitellaan sitä, että sivuston materiaali ja sanasto auttaisi tällä hetkellä rasismista keskusteltaessa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kummeksuu, onko sivuston poistaminen hallituksen sopiman rasismin nollatoleranssin mukaista.

Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeustyön johtaja Niina Laajapuron mukaan tarve rasisminvastaisille toimille on huutava ja hallituksen toimesta on nähty vain päinvastaista toimintaa.

Vihreiden kansanedustaja Maria Ohisalo ihmetteli opetuskäyttöön suunnattujen materiaalien poistamista ja SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen pohti, kuinka pääministeri Orpon ja hallituksen teot ovat ristiriidassa.

Ensimmäinen toimi hallituksen työssä rasismia vastaan😶 Poistetaan mm. opetuskäyttöön tarkoitetut materiaalit Olen antirasisti -sivuilta. Tämä tuli yllätyksenä myös @yhdenvertaisuus’valtuutetulle.



Tämänviikkoisen julistuksen sanoma sulaa aika nopeasti. https://t.co/wvnyNbMFmn — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) July 13, 2023