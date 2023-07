Varsinais-Suomessa tavanomaista runsaammin sinilevää – tilanne heikentynyt sekä merialueilla että sisävesillä

Sinilevätilanne on ajankohtaan nähden keskimääräistä huonompi. Tilanne on heikentynyt viimeviikkoisesta, kun sinilevähavaintoja on tehty tavanomaista enemmän sekä merialueilla että sisävesillä.

Merialueiden vakioseurannassa sinilevää on kuluvan viikon aikana havaittu runsaita määriä Uudenkaupungin Mannervedellä, Naantalin Mynälahdella ja Kaarinan Harvaluodon havaintopaikalla.

Varsinais-Suomen merialueilla ja satelliittikuvista sinilevää on nähtävissä Saaristomeren lisäksi myös Selkämerellä.

Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu kuudella merialueiden havaintopaikalla.

Sisävesillä, esimerkiksi Salon Ylisjärvellä ja Rymättylän Kirkkojärvellä, sinilevää on havaittu erittäin runsaasti.

Vähäisiä määriä sinilevää on havaittu neljällä sisävesien havaintopaikalla.

Lämpimän sään jatkuessa sinileväkukinnot voivat edelleen runsastua niin sisävesillä kuin merialueellakin.

Fakta Tunnista sinilevä Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Lopulta sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi, eivätkä takerru tikkuun. ELY-keskus

ELY-keskus tiedottaa sinilevätiedoista, jotka perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin, satelliittikuviin sekä kansalaisten ilmoittamiin havaintoihin.

Tarkemmat levätiedot löytää havaintopisteittäin täältä.