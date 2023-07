Varha kerää tietoa omaishoitajien kokemuksista

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha kartoittaa maakunnan omaishoitajien tilannetta kyselyllä. Kysely on suunnattu kaikille omaishoitajille, sijaishoitajille ja omaishoidon kehittämisestä kiinnostuneille.

– Kyselyn tarkoituksena on selvittää minkälaiseksi omaistaan hoitavat tai tukevat omaishoitajat kokevat elämänlaatunsa ja tuen tarpeensa. Vastauksien avulla saamme tärkeää tietoa, jotta osaamme kehittää omaishoitajien tärkeäksi kokemia asioita, Varhan ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Marika Tuimala kertoo tiedotteessa.

Kysely on lähetetty sähköpostilla kaikille omaishoitajille, joiden sähköpostiosoite on hyvinvointialueen tietokannassa. Muille omaishoitajille on lähetetty paperinen lomake ja palautusohjeet postitse. Tämän lisäksi kyselyyn voi vastata Varhan nettisivuilla.