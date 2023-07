Turun yliopiston tutkimus: perusteettomat pelot luontoa kohtaan yleistyvät kaupunkilaisten keskuudessa

Internethaut osoittavat, että luontoon liittyvät fobiat yleistyvät eri puolilla maailmaa ja erityisesti kaupunkiväestön keskuudessä. Tämä käy ilmi Turun yliopiston johtamasta tuoreesta tutkimuksesta.

Maissa, joissa on suurempi kaupunkiväestö, kiinnostus luontoon liittyvien fobioiden eri muotoihin on laajempaa. Se tukee oletusta, että kaupunkiasuminen voi olla yhteydessä perusteettomiin luontoon liittyviin pelkoihin tai inhoon.

Ihmisen luontaista vaistoa olla yhteydessä luontoon kutsutaan biofiliaksi. Monet ihmiset osoittavat kuitenkin myös päinvastaisia reaktioita ja kokevat vaistomaista, toisinaan myös irrationaalista pelkoa eli biofobiaa tiettyjä luonnon elementtejä kohtaan. Kauhua, pelkoa ja ahdistusta aiheuttavat esimerkiksi hämähäkit ja käärmeet, joihin liittyviä pelkotiloja kutsutaan araknofobiaksi ja ophidiofobiaksi.

– Joillakin biofobian muodoilla ajatellaan olleen evolutiivista hyötyä, sillä ne ovat voineet auttaa esi-isiämme välttämään haitallisia kohtaamisia. Money ihmiset osoittavat kuitenkin pelkoa myös sellaisia organismeja kohtaan, jotka eivät aiheuta konkreettista uhkaa, sanoo Italian kansallisen tutkimusneuvoston ekologi Stefano Mammola tiedotteen mukaan.

Biofobiat voivat johtaa liialliseen ahdistuneisuuteen ja vuorovaikutuksen välttämiseen luonnon kanssa.

– Luontoon liittyvien fobioiden arvellaan lisääntyvän nyky-yhteiskunnissa, ja vaikka jotkut tutkijat ovat ehdottaneet, että tämä muutos saattaa olla yhteydessä kaupungistumisesta johtuvaan irtaantumiseen luonnosta, tällaisten muutosten laajuutta ja aiheuttajia ymmärretään edelleen huonosti, Mammola sanoo.

Tietoa biofobioiden esiintyvyydestä nykyajan väestössä on niukasti. Siksi tutkijat selvittivät asiaa internethauilla.

– On uskottavaa, että biofobiasta kärsivät ihmiset voivat käyttää internetiä arvioidakseen pelkotilaansa ja löytääkseen tapoja selviytyä fobiansa kanssa, sanoo tutkimusta johtanut apulaisprofessori Ricardo Correia Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä tiedotteessa.

Kirjoittajat selvittivät internethakujen perusteella ihmisten kiinnostusta 25 eri biofobian muotoon ja vertasivat biofobiaan liittyviä hakuja 25 muuhun fobiaan, jotka eivät liity luontoon. Kirjoittajat havaitsivatkin, että 25 tutkitusta biofobiasta 17:ää kohtaan kiinnostus kasvaa maailmanlaajuisesti, vaikkakin hitaammin kuin muilla erityisillä fobioilla, joihin liittyvät haut ovat myös lisääntymässä. Merkittävää on, että maakohtaisesti kiinnostusta herättäneillä biofobioilla oli positiivinen yhteys myrkyllisten lajien määrään maassa sekä maan väestön osuuteen kaupunkialueilla, mutta negatiivinen yhteys maan kaupunkiväestön kasvuun.

– Tuloksemme viittaavat siihen, että erilaisia biofobioita esiintyy laajemmin maissa, joissa on jo pidempään vakiintunut suuri kaupunkiväestö. Nämä tulokset tukevat aikaisempia hypoteeseja siitä, että kaupunkiasuminen ja ihmisen luontosuhteen katkeaminen ovat yhteydessä toisiinsa, ja sen taustalla on luontokokemusten katoaminen. Tämä heijastuu lopulta muita elämänmuotoja kohtaan koettuun pelkoon ja inhoon. Nämä reaktiot voivat vaikuttaa kielteisesti ihmisten hyvinvointiin, mutta niillä on myös seurauksia sille, miten ihmiset kokevat luonnon säilymisen ympäristössään ja tukevat ympäröivän luonnon suojelua, Correia sanoo.

Tutkimusartikkeli The searchscape of fear: A global analysis of internet search trends for biophobias on julkaistu biofobia-teemaan liittyvässä People and Nature -lehden erikoisnumerossa. Tutkimus syntyi Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön, Helsingin yliopiston ja Italian kansallisen tutkimusneuvoston tutkijoiden yhteistyönä, ja sitä rahoittivat Suomen Akatemia ja Kone-säätiö.