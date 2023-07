Ville Tavion erityisavustajaksi Janna Rantanen

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps) on kutsunut erityisavustajakseen Janna Rantasen, valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.

Rantanen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, ja hän on työskennellyt aiemmin muun muassa syyttäjänä, sekä asianajotoimistojen palveluksessa. Hän siirtyy erityisavustajan tehtävään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:stä, jossa hän on työskennellyt juristina.

Ministerin toinen erityisavustaja aloittaa syskyllä.