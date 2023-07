Suomalainen jätteiden syväkeräysjärjestelmien kehittäjä Molok on myyty ulkomaille, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Molok siirtyy yrityskaupassa osaksi ranskalaislähtöistä markkinajohtaja SULO Groupia. Yhtiö ostaa Molokin koko osakekannan.

Molokin pääkonttori säilyy yrityksen kotikaupungissa Nokialla.

Kotimainen Molok oli maailman ensimmäinen syväkeräysratkaisujen kehittäjä. Vuonna 2016 pääomasijoittaja Vaaka Partnersista tuli yhtiön enemmistöomistaja, ja sen jälkeen Molok on laajentanut toimintaansa yli 40 maassa. Vuonna 2022 yrityksen myynti kasvoi jopa 25 prosenttia ja liikevaihto oli 30 miljoonaa euroa.

– Tämä on ollut menestyksekäs matka. Olemme yhdessä ammattimaistaneet Molokin toimintaa, korostaneet vastuullisuutta ja rakentaneet vahvan perustan kansainväliselle kasvulle. Nyt on luonnollinen vaihe yrityksen elinkaaressa siirtyä seuraavalle omistajalle, jonka portfoliossa Molokin ratkaisut ovat vahvempia ja jossa tämä suomalainen menestystarina on varmasti hyvissä käsissä, pääomasijoittajan edustaja Jarkko Murtoaro kuvailee tiedotteessa.

Yrityskaupan myötä Molokilla uskotaan olevan mahdollisuudet laajentua entisestään, ja hyödyntää samalla SULO Groupin jakeluverkostoa Euroopassa ja ulkomailla. Samalla keskieurooppalainen markkinajohtaja vahvistaa jalansijaansa erityisesti Pohjois-Euroopassa.

– Näin molempien asiakkaat saavat laajemman kokonaisuuden yhdeltä vahvalta toimijalta, Molokin toimitusjohtaja Marko Penttinen visioi tiedotteessa.

SULO-konsernin toimitusjohtaja Jean-Marie Vaissairen mukaan Molokista tulee yksi yhtiön johtavista tuotemerkeistä.

– Molokista tulee yksi SULOn tärkeimmistä tuotemerkeistä, joka jatkaa vahvaa kasvuaan hyödyntäen SULOn jakeluverkostoja niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Toivotamme tervetulleeksi uudet kollegamme ja kokeneen johtoryhmän Marko Penttisen johdolla, Vaissaire sanoo tiedotteessa.