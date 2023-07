Olut on suosituin kesäinen panimojuoma, selviää kyselystä – myös alkoholittoman oluen suosio kasvoi

Olut on suomalaisten suosituin kesäinen panimojuoma, selviää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Toiselle sijalle sijoittui kivennäisvesi.

Parhaaksi kesäiseksi panimojuomaksi oluen valitsi lähes kolmannes kyselyn vastaajista. Oluen suosio on kasvanut edellisestä, vuonna 2015 tehdystä kyselystä, kun taas toiseksi tulleen kivennäisveden suosio on laskenut; kivennäisveden valitsi parhaaksi noin viidesosa, 22 prosenttia.

Kolmannelle sijalle kyselyssä sijoittui lonkero, jonka valitsi suosikikseen 17 prosenttia vastaajista. Virvoitusjuomat valitsi 15 prosenttia, ja siiderin 10 prosenttia vastaajista. Vastauksissa on myös eroavaisuuksia miesten ja naisten välillä: miesten suosikkijuoma on olut, naisten puolestaan kivennäisvesi. Naisilla olut on toisella sijalla, miehillä toiseksi sijoittuu lonkero.

Olutta juovista 48 prosenttia kertoo vaalean lagerin olevan paras kesäolut. Toiseksi suosituimmaksi kesäolueksi valikoitui vehnäolut. Vastaajista seitsemän prosenttia valitsi alkoholittoman oluen, joka nosti eniten kannatusta edelliseen kyselyyn nähden.

– Vaalea lager on suosituimpia oluita ympäri vuoden, mutta erityisesti kesällä korostuvat vaaleampien ja kevyempien oluiden kuten vaalean lagerin ja vehnäoluen suosio ja talvella taas kärkisijoille nousee usein tumma lager. Kesällä on panimojuomien suurin sesonki ja oluella on vahva asema kesän sauna- ja seurustelujuomana, kertoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden viestintäpäällikkö Outi Heikkinen tiedotteessa.

Vaalea lager nousi suosituimmaksi kesäolueksi kaikissa kyselyn ikäryhmissä, ja lisäksi sekä miesten että naisten keskuudessa.

Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen kuluttajapaneelissa online-kyselynä 1. – 6.9.2022. Iältään 18–70 -vuotiaita suomalaisia osallistui kyselyyn 1 342.