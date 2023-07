Poliisi on joutunut jakamaan Ruissalossa kymmeniä sakkoja ja kirjaamaan useita rikosilmoituksia Ruisrockin perjantain ja lauantain aikana. Lauantain esiintymisten päätyttyä Ruissalon silta jouduttiin sulkemaan joksikin aikaa moottoriajoneuvoilta, jotta turvallinen poistuminen saaresta oli mahdollista.

Suurin osa rikosilmoituksista on liittynyt pahoinpitelyihin. Pahoinpitelystä on tehty yhteensä kuusi rikosilmoitusta kahden päivän aikana. Huumausainerikoksesta epäillään yhtä henkilöä, jonka hallusta löytyi huumausaineita. Hänen uskotaan yrittäneen myydä huumeita eteenpäin.

Tämän lisäksi poliisi teki lauantain ja sunnuntain aikana yhden rikosilmoituksen sekä rattijuopumuksesta että törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Molemmista epäillään samaa henkilöä. Päihtyneenä ajanut kuljettaja ei totellut liikenteenohjaajan merkkejä ja hän ajoi kohti liikenteenohjaajaa niin, että tämä joutui väistymään tieltä välttääkseen auton alle jäämisen.

Valtaosa sakoista on annettiin huumausaineen käyttörikoksista. Yhteensä poliisi sakotti asiasta 45 kertaa Ruisrockin kahden ensimmäisen päivän aikana. Löydetyt huumeet ovat olleet pääasiassa kannabista, kokaiinia, amfetamiinia tai ekstaasia. Kolme sakon saaneista on ollut alaikäisiä. Huumeisiin liittyvien rikosten lisäksi yhdet sakot on annettu lievästä pahoinpitelystä ja järjestyksenvalvojan vastustamisesta.

Poliisi on valvonut myös liikennettä alueella. Lauantain viimeinen esitys niittylavalla piti katsojat paikalla viimeisiin sekunteihin asti paremmin kuin oli odotettu, joten Ruissalosta pyrki poistumaan kerralla odotettua suurempi määrä ihmisiä. Poliisi sulki Ruissalon sillan moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta 45 minuutiksi, jotta kevyt liikenne pääsi poistumaan paikalta turvallisesti.

Vesiliikenteen osalta poliisi on rajoittanut Pukinsalmen laivaväylän liikennettä yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Paikalta on poistettu muutamia henkilöitä, jotka ovat pysähtyneet väylälle kuuntelemaan konserttia. Tämän lisäksi muutamia väylällä ylinopeutta ajaneita on sakotettu.

Poliisi on valvonut myös festivaalialueen ilmatilaa. Paikalla ei ole havaittu luvattomia droneja.