Venäjän hyökkäyssotaa sodittu Ukrainassa 500 päivää

Sodan eskaloitumisesta Ukrainassa on kulunut 500 päivää. Venäläiset joukot hyökkäsivät Ukrainaan 24.helmikuuta 2022. Pelastakaa Lapset raportoi, että Ukrainassa on kuollut tai haavoittunut päivittäin keskimäärin kolme lasta sotaisuuksien alettua.

YK:n mukaan sota on vaatinut yli 25 000 siviiliuhria. Lapsia on kuollut 535 ja haavoittunut yli tuhat. Yli 90 prosenttia siviiliuhreista on pommitusten seurausta. Sotilaita on kuollut molemmilta osapuolilta kymmeniätuhansia.

Yli 240 lasta kuoli vuoden 2022 maaliskuussa, mikä tekee kuukaudesta hengenvaarallisimman lapsille Ukrainassa, kertoo Pelastakaa Lapset. Kesäkuussa tapahtuneet pommitukset ja viime viikkoinen hyökkäys Kramatorskiin ovat vaatineet yhteensä 54 lapsiuhria. Kramatorskissa kuoli 11 siviiliä, mukaanlukien 14-vuotiaat kaksostytöt ja toinen teini-ikäinen tyttö.