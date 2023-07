IL: Keskusrikospoliisi teki Wille Rydmanin kirjasta tutkintapyynnön

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkintapyynnön siitä, onko Wille Rydmanin helmikuussa julkaistussa kirjassa Salaisuus, jota ei ollut julkaistu salassa pidettäviä tietoja vastoin lakia, kertoo Iltalehti.

Rydman (ps) on tuore elinkeinoministeri. Hänen häirintäkohuaan käsitteleva kirjansa julkaistiin helmikuussa. Lehden mukaan hän käyttää kirjassa poliisin rikostutkinnan esitutkintamateriaalin tietoja, jotka on merkitty salassa pidettäviksi. Kyse on nauhoitteesta litteroidusta keskustelusta, jossa Rydman ei ollut läsnä.

Lehden tietojen mukaan KRP teki asiasta tutkintapyynnön Helsingin poliisille pian kirjan julkaisun jälkeen. Rydman kommentoi lehdelle, ettei ollut kuullut asiasta.

Krp käynnisti esitutkinnan Rydmania koskeneesta seksuaalirikosepäilystä kesällä 2022. Rydmanin toiminnasta oli tehty jo vuonna 2020 esiselvitys. Tällöin oli todettu, että syytä epäilyyn ei ollut.

Uutta epäilyä koskeva esitutkinta aloitettiin vuonna 2022, kun Helsingin Sanomat julkaisi jutun Rydmanin suhteista häntä nuorempien naisten kanssa.

Seksuaalirikosepäilystä tehtiin syyttämättäjättämispäätös joulukuussa 2022. Syytettä ei nostettu, sillä todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi ei ollut.

Rydman erosi kohun takia kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja vaihtoi puoluetta perussuomalaisiin.