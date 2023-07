TS-tilaajan uusi etu: yhdellä tilauksella neljälle rajattomasti digisisältöä – tiesitkö jo näistä digitilaukseen sisältyvistä toiminnoista?

Uusi etu Turun Sanomien digitilaajille tekee verkkolehden ja uutissovelluksen käytöstä yksilöllisempää sekä turvallisempaa.

Tilaaja voi jakaa digilukuoikeudet kolmelle kanssaan samassa taloudessa asuvalle henkilölle. He, joille tilaaja jakaa digilukuoikeudet, pääsevät luomaan ilmaiseksi omat tunnuksensa ja käyttämään TS:n digisisältöä niin netissä kuin puhelinsovelluksessakin.

Kun jokaisella digilukuoikeuden käyttäjällä on oma tilinsä, tileistä saa käyttäjiensä näköisiä. Tässä piileekin jutun juju, kertoo Turun Sanomien markkinointipäällikkö Heidi Landström.

– Joitain kiinnostaa urheilu ja toisia taas vaikka kulttuuri, hän toteaa.

Käyttäjä voi esimerkiksi tehdä lukulistoja sekä valikoida, millaista sisältöä haluaa seurata.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Digilukuoikeuksien jakaminen on turvallisempaa kuin omien tunnusten kierrättäminen. Tietoturva on varmempi, kun jokaisen käyttäjän tilit on suojattu omilla salasanoillaan.

Tilaaja Näin jaat digilukuoikeudet Kirjaudu palveluun omalla TS-tunnuksellasi. Mene Oma TS:n Tilaustiedot-osioon ja valitse kohta: Jaa digilukuoikeus. Linkki näkyy, kun tilauksesi mahdollistaa jakamisen. Täytä digilukuoikeuksien saajien tiedot. TS hoitaa loput, ja lukuoikeuksien saajat voivat pian nauttia digisisällöistä!

Lisätietoa digilukuoikeuksien jakamisesta löydät täältä.

Uutissovelluksessa itseä kiinnostavia aiheita voi valikoida Sinulle-osiossa. Sovelluksessa voi myös tehdä lukulistoja sekä kuunnella uutisia, ja sieltä löytyy asiakaskortti, jos jatkuva tilaus on voimassa. Asiakaskortilla saa käyttöönsä ajankohtaisia etuja, jotka löytyvät tältä sivulta. Jatkuvan tilaajan edut eivät kuulu digilukuoikeuden saajille.

– Lukulistojen kuuntelu on mukavaa, kun voi artikkeli toisensa perään kuunnella itseään kiinnostavia juttuja, Turun Sanomien lukijamarkkinoinnin johtaja Tiina Okko toteaa.

Hän kertoo pitävänsä toiminnon äänestä.

– Se on yllättävän miellyttävä, ei sellainen robottimainen kuin voisi luulla, Okko sanoo.