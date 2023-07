Mansikan pääsatokausi on alkanut viime vuotta myöhemmin

Mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt eteläisessä ja keskisessä Suomessa, kertoo Hedelmä- ja Marjanviljelijäin liitto tiedotteessaan. Maan pohjoisemmassa osassa puolestaan sato käynnistyy viikon sisällä.

Sään vuoksi avomaan pääsatokausi on alkanut hieman viime- ja edellisvuotta myöhemmin, ja lisäksi pääsadon kypsymisajankohdassa on tänä vuonna suurempia alueellisia eroja. Mansikoita on ollut kuitenkin tarjolla jo toukokuusta lähtien. Makeimmat mansikat syntyvät yö- ja päivälämpötilojen eron ollessa suuri.

Mansikan avomaan pääsatokauden pituus on kolmesta neljään viikkoon.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan jo käynnistynyt itsepoiminta on ollut suosittua kuluttajien keskuudessa tänä vuonna. Pakastettavat mansikat on liiton mukaan hyvä kerätä ilman kantaa kotikäsittelyn vähentämiseksi, eikä mansikoita kannata laadun säilyttämisen vuoksi pakastaa kerralla 10–15 kiloa enempää.