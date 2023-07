Panttipullojen palautus heikointa nuorilla pienituloisilla kaupunkilaisilla

Yli 90 prosenttia panttipulloista ja noin 99 prosenttia pantillisista tölkeistä päätyy keräysautomaattiin. 84 prosenttia suomalaisista palauttaa pantilliset juomapullot ja tölkit vähintään 95 prosenttisesti. Tiedot käyvät ilmi Suomen Palautuspakkaus Oy:n (PALPA) selvityksestä.

Muovipulloista palautetaan yhdeksän kymmenestä ja lasipulloista hieman suurempi osa. Tarkkaa osuutta pantillisista lasipulloista on mahdotonta sanoa, sillä tilastoihin lasketaan mukaan automaatteihin palautetut pantittomat lasipullot.

PALPA:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan 61 prosenttia ihmisistä palauttaa kaikki pantilliset juomapakkaukset ja 23 prosenttia vähintään 95 prosenttia pakkauksistaan. 16 prosenttia vastaajista palauttaa alle 95 prosenttia pakkauksista.

Palauttaminen on yleisempää vanhemmissa ikäluokissa. Erityisesti koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa palautusaste on keskimääräistä alempi. Tämän lisäksi palauttaminen on sitä yleisempää, mitä harvemmin asutulla alueella ollaan. Maaseudulla pakkaukset palautetaan useammin ja pääkaupunkiseudulla harvimmin. Tämän lisäksi pienituloisin vastaajaryhmä palautti pullot muita huonommin.

Juomapakkauksia kierrätetään nykyään myös enenevissä määrin jätteenkeräysastioiden kautta. 23 prosenttia vastaajista kertoi laittaneensa pantillisia lasipulloja lasinkeräykseen ja 12 prosenttia pistäneensä muovipulloja muovinkeräykseen. Kierrätyksen kannalta on kuitenkin parempi palauttaa pantilliset pullot ja tölkut keräysautomaattiin, sillä silloin niistä voidaan tehdä uusia juomapakkauksia tehokkaammin.