Turussa voi tänään osallistua maailmanennätykseen maistuvalla tavalla

Tanskalainen Lakrids by Bülow järjestää perjantaina 7. heinäkuuta maailman suurimman lakritsimaistelun. Turussa lakritsin voi saada ilmaiseksi kahdessa paikassa.

Yhteensä makeisyritys jakaa tänään puoli miljoonaa lakritsinäytettä.

– Tempaus on Lakrids by Bülow:n kaikkien aikojen suurin lakritsinäytteidenjako, ja tietojemme mukaan se on suurin koko maailmassa, yrityksen luova johtaja ja perustaja Johan Bülow sanoo tiedotteessa.

Yrityksen näytepiste Turussa sijaitsee Aurasillan kupeessa Aurakadulla. Tämän lisäksi lakritseja jakaa sen yhteistyökumppani Tribeca.