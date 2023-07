Suomen pankkisektorin ongelmaluottojen taso on pysynyt matalalla, mutta luottoriskien kasvusta on varhaisia merkkejä, ilmoittaa Finanssivalvonta (Fiva). Riskien kasvua on havaittavissa etenkin suomalaispankkien taloyhtiö- ja yritysluotoissa.

Yritysluottojen osalta riskisyys on viimeisen vuoden aikana kasvanut Fivan mukaan etenkin liikekiinteistövakuudellisissa sekä pk-yrityksille myönnetyissä luotoissa. Riskiluottojen määrä on kasvanut etenkin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksille erityisen alttiiksi luokitelluilla toimialoilla, kuten energia-alalla ja teollisuudessa. Taloyhtiölainojen osalta luottoriskin kasvusta on viitteitä etenkin nuoremmissa taloyhtiöissä.

Fivan mukaan Suomen pankkisektorin tappionsietokyky mahdollisia luottotappioita vastaan on vahva, mutta toimintaympäristön riskit ovat edelleen koholla. Fiva huomioi myös pankeilla olevan eroja samojen yrityslaina-asiakkaiden luottoriskiluokittelussa, mikä voi viestiä puutteista pankkien riskienhallinnassa.

– Ongelmaluotot kasvavat ja luottotappiot realisoituvat tyypillisesti viiveellä talouden häiriötilanteiden jälkeen. Pankkien tuleekin varautua luottotappioriskeihin laina-asiakkaiden asianmukaisilla riskiluokitteluilla sekä riittävillä ja etupainotteisilla luottotappiovarauksilla. Asiaan kiinnitetään huomiota myös tulevissa tarkastuksissa ja teema-arvioissa, sillä luottoriskit ovat yksi pankkien vakavaraisuusvalvonnan painopistealueista tänä vuonna, Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Jyri Helenius toteaa tiedotteessa.

