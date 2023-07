Ylen kannatusmittaus: hallituspuolueiden suosio on laskenut, kokoomus kuitenkin yhä suosituin puolue – vihreät suurin nousija

Kaikkien hallituspuolueiden kannatus on laskenut, ja oppositiopuolueiden puolestaan noussut, selviää Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.

Vaikka kokoomus säilytti paikkansa suosituimpana puolueena 22,1 prosentin kannatuksella, edellisestä mittauksesta on tullut laskua 0,4 prosenttiyksikköä.

Eniten laskua on mittauksen perusteella tapahtunut perussuomalaisten kannatuksessa, joka on tippunut 0,8 prosenttiyksikköä. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että syynä laskussa on erityisesti elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan eroilmoitus ja siihen johtaneet tapahtumat. Kokoomuksen kannatukseen hallituskriisi ei kuitenkaan ole Turjan mukaan juuri vaikuttanut, mistä kertoo kannatuksen laskun vähäisyys.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perussuomalaisten kannattajia ei ole juurikaan siirtynyt muihin puolueisiin, vaan enemmän siirtymistä on tapahtunut nukkuvien äänestäjien joukkoon.

Myös rkp:n ja kristillisdemokraattien kannatus on laskenut: rkp:n kohdalla laskua on 0,4 ja kristillisdemokraattien kohdalla 0,2 prosenttiyksikköä. Rkp:n kannatus on nyt 4,1 prosenttiyksikköä, kristillisdemokraattien puolestaan 3,8 prosenttiyksikköä. Molemmista puolueista vuotaa yksittäisiä kannattajien Sdp:hen.

Turja kertoo Ylelle, että rkp:n kannatuksen laskua selittää pitkälti hallitukseen menemiseen liittyvä erimielisyys puolueen kannattajien keskuudessa.

Oppositiopuolueista eniten on noussut vihreiden kannatus: kannatus on tällä hetkellä 8,6 prosenttia, ja nousua edelliseen mittaukseen on tullut 1,3 prosenttiyksikköä. Kannatusta on tullut sekä nukkuvien puolueesta että pienistä puolueista. Merkittävä määrä kannattajia on siirtynyt puoleelle myös rkp:n kannattajista.

Turjan mukaan kannatuksen nousussa näkyy ainakin uuden puheenjohtajan, kaarinalaisen Sofia Virran valinta; puoluejohtajan vaihdos näkyy usein puolueen suosiossa.

Sdp on nostanut kannatustaan yhden prosenttiyksikön verran, ja puolue on nyt toiseksi suosituin 20,6 prosentin kannatuksella. Keskustan ja vasemmistoliiton suosio kasvoi hieman, molempien kannatukseen on tullut lisäystä 0,3 prosenttiyksikköä. Keskustan kannatus on kymmenen ja vasemmistoliiton 7,8 prosenttia.

Liike Nyt sen sijaan on ainoa oppositiopuolue, jonka kannatus ei ole kasvanut. Puoleen kannatus on 1,2 prosenttia, laskua on tullut 0,5 prosenttiyksikköä.

Kaikkiaan kannatuksen muutokset ovat kuitenkin suhteellisen pieniä, sillä ne mahtuvat kahden prosenttiyksikön virhemarginaaliin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ylen kannatusmittauksen suoritti Taloustutkimus, joka haastatteli 2 468 ihmistä 12.6.2023 – 4.7.2023 välisenä aikana. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. 1 909 haastateltavaa kertoi puoluekantansa.