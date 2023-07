Runsaimpien lintulajien pesimäkanta ennätyksellisen pieni Suomessa, syyksi epäillään hakkuita

Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteistyössä Birdlife Suomen kanssa koordinoimien pesimälinnustolaskentojen mukaan kahden Suomen runsaimman lintulajin, peipon ja pajulinnun, pesimäkanta on tänä kesänä ennätyksellisen pieni. Lintuharrastajien tekemissä laskennoissa on havaittu tänä kesänä harvinaisen vähän myös esimerkiksi leppälintua. Peippoja on Suomessa nyt noin neljänneksen vähemmän kuin vuosituhannen alussa ja pajulintukanta on pienentynyt yli kolmanneksen vain parissa vuodessa, kerrotaan tiedotteessa.

Toisaalta pohjansirkun ja monien petolintujen kannat ovat elpyneet Pohjois-Suomessa. Huomattavan runsaita lintulajeja ovat Suomessa tänä kesänä esimerkiksi peukaloinen, mustapääkerttu ja tikli. Nämä lajit ovat hyötyneet ilmaston lämpenemisestä ja niiden levinneisyysalueet ovat laajentuneet nopeasti kohti pohjoista.

Euroopassa talvehtivana lajina peipon pitäisi runsastua Suomessa ilmastonmuutoksen myötä.

– Tämä voi johtua lisääntyneistä hakkuista. Peippo välttelee hakkuuaukeita ja sen pesimätiheydet ovat sitä suurempia, mitä korkeampaa puusto on, pohtii suojeluasiantuntija Tero Toivanen Birdlife Suomesta.

Pajulinnun nykyisen pesimäkannan arvioidaan olevan vain puolet 1980-luvun huippuvuosista. Se onkin saattanut vuosikymmenien mittaan pienentyä jopa viidellä miljoonalla parilla. Syyt eivät ole varmuudella tiedossa.

– Laji talvehtii Afrikassa, jossa kuivuus voi lisätä talviaikaista kuolleisuutta, kertoo yli-intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.