Lojuuko nurkissasi tarpeeton paatti? Ministeriö kerää kyselyllä tietoja hylättyjen veneiden määristä

Ympäristöministeriö kerää kyselytutkimuksilla tietoja käytöstä poistettujen ja hylättyjen lasikuituveneiden määrää Itämeren rannikkokunnissa. Lisäksi selvitetään veneiden keräyksen ja jätteenkäsittelyn vaihtoehtoja ja pohditaan, miten hylätyt veneet saataisiin niille kuluvana paikkaan eli jätehuoltoon.

Suomessa on arviolta 1,3 miljoonaa venettä. Käytöstä poistetut veneet ja erityisesti lasikuituveneet ovat vaikeasti hävitettävää jätettä. Veneiden käyttö energiantuotannossa on melko tehotonta, koska jopa puolet veneen massasta muuttuu poltettaessa tuhkaksi. Viime vuosina lasikuidun kierrätystä on kehitetty ja sitä on käytetty ainesosana muun muassa sementin tuotannossa

Aluksi kartoitetaan hylättyjen ja käytöstä poistettujen veneiden määrä. Saadut tiedot julkaistaan ensi syyskuussa. Kun määrät ovat selvillä, alkaa hankkeen toinen vaihe, jossa selvitetään parhaita menetelmiä järjestää lasikuituveneiden jätehuolto ja veneiden kierrätysmahdollisuuksia. Johtopäätökset ja suositukset lasikuituveneiden keräyksen ja jätehuollon kehittämiseksi julkaistaan vuoden loppuun mennessä.

Käytöstä poistettuja ja hylättyjä veneitä koskeva kysely on kohdennettu etenkin rannikkoalueen kuntien asukkaille, mökkiläisille ja veneilijöille. Alan ammattilaisille, kuten venemyyjille, satamille, telakoille ja jätteenkäsittelijöille on oma kysely.

Molempiin kyselyihin on vastausaikaa 20. elokuuta saakka. Lisätietoja kyselyistä ja veneiden kierrätyksestä nettisivuilta.

Hylättyjen lasikuituveneiden jätehuollon vauhdittaminen sisältyy hallituksen Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaan vuosille 2022–2027.

Toimeksiannon suorittaa Macon Oy.