Turun yliopisto oli 29 466 hakijalla maan toiseksi halutuin yliopisto kevään 2023 toisessa yhteishaussa. Suositumpi oli ainoastaan Helsingin yliopisto, johon haki 30 400 ihmistä.

Hakijoista 9012 haki Turun yliopistoon ensisijaisena hakukohteena. Haettavia ohjelmia oli tarjolla 102 ja niissä oli yhteensä tarjolla hieman alle 3 000 opiskelupaikkaa.

Suosituimmat hakukohteet olivat Turun kampuksen kauppatieteet (5507 hakijaa), lääketiede (3987 hakijaa), oikeustiede (3729 hakijaa) ja psykologia (2860 hakijaa).

Turun yliopiston valintakokeista viimeistenkin tulokset julkaistaan tänään 5. heinäkuuta. Todistusvalintojen tulokset julkaistiin jo toukokuussa. Valintakokeisiin osallistui yhteensä noin 6 000 hakijaa.

– Juuri päättynyt valintakoekausi on osoittanut, että sähköiset valintakokeet ovat jo arkipäivää ja rutiinia niitä järjestäneille tiedekunnille ja tukipalveluille. Myös hakijat osaavat pääsääntöisesti saapua kokeisiin hyvin valmistautuneina ja ohjeet lukeneina. Tästä on hyvä suunnata katsetta jo tulevaan: valtakunnallisen yliopistovalintojen kehittämishankkeen seuraavana tavoitteena on kehittää valintakoekokonaisuutta sellaiseksi, että jatkossa kaikki perinteisesti paperikokeina pidetyt valintakokeet järjestettäisiin sähköisinä, Turun yliopiston opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -osaston päällikkö Mari Kähkönen sanoo tiedotteessa.