Ilmainen ja kaikille avoin Virma Kartta on selainpohjainen sovellus, jota Varsinais-Suomessa retkeilevä voi käyttää älypuhelimella sekä retkiä suunnitellessa että maastossa oman sijainnin ja reitin seuraamisen tukena. Tietokantaan on koottu jo yli 2500 kohdetta ja reittiä eri puolilta maakuntaa. Joukossa on esimerkiksi tulentekopaikkoja, laavuja, erilaisia kulttuurikohteita, luontopolkuja ja muita retkeilyreittejä.

Palvelua ylläpitää Varsinais-Suomen liitto, mutta sen ylläpito on joukkoistettu, eli kartalta löytyviä tietoja voivat lisätä ja päivittää niin kunnat, muut reittien ylläpitäjät kuin palveluita tarjoavat yrityksetkin.

Virma Karttaa sekä virkistysreitteihin ja -kohteisiin liittyviä aineistoja ja palveluita kehitettiin Varsinais-Suomen liiton, ProAgrian ja Turun yliopiston Teknillisen tiedekunnan tietotekniikan laitoksen yhteistyönä Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa -hankkeessa, jota rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus osana maaseudun kehittämisohjelmaa.