Meta astuu Twitterin varpaille torstaina: uudesta Threads-sovelluksesta povataan haastajaa Tesla-miljardöörin pilaamalle somealustalle

Yhdysvaltalainen teknologiajätti, Facebookin, Instagramin ja Whatsappin takana toimiva Meta on julkaisemassa torstaina uuden sosiaalisen median sovelluksen.

Threads-sovelluksesta povataan kilpailijaa Twitterille, sillä keskusteluita ketjuttava palvelu näyttää ensisilmäyksellä hyvin saman kaltaiselta, kuin vuonna 2006 markkinat vallannut Twitter. Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi esikatselukuvia tulevasta sovelluksesta.

Twitter on saanut runsaasti kritiikkiä sen jälkeen, kun Tesla-sähköautoistaan ja SpaceX-projektistaan maailmanmaineeseen noussut teknologiamiljardööri Elon Musk osti palvelun vuonna 2022. Muskin kauppojen jälkeen Twitter on muun muassa tarjonnut maksullista varmennusmahdollisuutta. Viime viikolla Twitter ilmoitti rajoittavansa varmentamattomien tilien käyttöä niin, että käyttäjät voivat nähdä vain tietyn määrän tviittejä vuorokaudessa. Myös erittäin aktiivisten Twitter-käyttäjien suosiman TweetDeck-palvelun on kerrottiin siirtyvän 30 päivän kuluttua maksumuurin taakse.

Meta kuvailee Threadsia "tekstipohjaiseksi keskustelusovellukseksi". Sovellus on jo nyt ennakkotilattavissa Applen sovelluskaupasta, ja sinne kirjaudutaan Instagram-tunnuksella. Threads liitetään osaksi Metan muita tuotteita, joten sovellus voi saada käyttäjän sijaintitiedot, verkko-ostostiedot ja selaushistorian muista Metan sovelluksista. Sovelluksessa on mahdollista tehdä julkisia keskusteluketjuja ja käyttäjät voivat Instagramin tapaan seurata myös toistensa tilejä. Threads-sovelluksesta odotetaan ilmaista palvelua, joka ei Twitterin tavoin rajoittaisi sisällön määrää, jonka käyttäjät voivat nähdä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen sovellus, joka yrittää vallata markkinoita Twitteriltä. Aiemmin samankaltaista palvelua ovat tarjonneet tänä vuonna markkinoille tullut Mastodon sekä Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin vuonna 2021 lanseeraama Truth Social. Facebookin omistaja Mark Zuckerbergin on odotettu tähtäävän pitkään Twitterin markkinoille. Valtavilla resursseilla toimivan Metan Threadsista povataan kuitenkin klassikkosomelle aidosti varteenotettavaa haastajaa, kun muun muassa New York Times kutsuu sitä "Twitterin tappajaksi".