Sääolosuhteet jättivät Jaarlin laituriin – toinen Fölin vesibussi kulkee vielä

Fölin suurempi vesibussi, m/s Jaarli, ei liikennöi tänään tiistaina, 4.heinäkuuta, kertoo Föli Twitterissä. Jaarlin vuorot on peruttu kovan tuulen vuoksi. M/s Ruissalo liikennöi toistaiseksi normaalisti.

Fölin vesibussi M/S Jaarli ei sääolosuhteiden vuoksi liikennöi tänään 4.7. M/S Ruissalo liikennöi toistaiseksi normaalisti. pic.twitter.com/hVxwwpQ03u — Föli (@Folinliikenne) July 4, 2023

Ilmatieteenlaitos on antanut tiistaina tuulivaroituksen Lounais-Suomeen. Lounaistuuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Lisäksi sade voi olla varsinkin lännessä paikoin runsasta. Lisäksi etenkin etelässä ja idässä lounaistuuli on hyvin puuskaista.

Lue myös: Video: M/s Jaarli matkasi Mikkelistä Turkuun – Fölin vesibussiliikenne käynnistyi tänään