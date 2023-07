Journalistiliitto: Osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista maalittanut Iltalehden toimittajaa – "Maalittaminen kohdistuu toimittajan persoonaan"

Journalistiliitto muistuttaa hallituspuolueita lehdistönvapauden kunnioittamisesta. Journalistiliitto kirjoittaa Twitterissä, että osa perussuomalaisten ja kokoomuksen poliitikoista on maalittanut Iltalehden toimittajaa.

Maalittaminen tarkoittaa esimerkiksi henkilöön menevää painostusta sosiaalisessa mediassa.

Journalistiliiton mukaan poliitikkojen tekemä maalittaminen on kohdistunut toimittajan persoonaan. Liitto muistuttaa hallituspuolueita siitä, että lehdistönvapaus on demokratian peruskivi ja sitä tulee kunnioittaa.

Toimittaja Ida Erämaa julkaisi viikonloppuna Iltalehdessä kolumnin, ja on nyt jo toista päivää maalittamisen kohteena.

Kirjoituksessaan Erämaa kritisoi perussuomalaisia siitä, että he yrittävät estää mediaa tuomasta esiin perussuomalaisten äärioikeistokytköksiä.

Päätoimittajat kirjoittaa vetoomuksessaan ,että kipakkakin keskustelu kuuluu demokratiaan.

– Journalistinen media on olemassa yleisöjä varten, ja kriittinen palaute toimituksiin on tärkeää. Kun yksittäisiin toimittajiin kohdistetaan laajamittaista masinoitua häirintää, kyse on pyrkimyksestä rajoittaa sananvapautta ja puuttua toimitukselliseen riippumattomuuteen, vetoomus jatkuu.

Muun muassa kansanedustajat Wille Rydman (ps.) sekä Sebastian Tynkkynen (ps.) ovat twiitanneet Erämaan kirjoituksista.

Kilpailu härskeimmän vihervasemmistolaisen agendajournalistin asemasta on Suomessa todella kova, mutta jo ensimmäinen kuukausi Iltalehden toimittajana on nostanut tämän Ida Erämaan ehdottomasti kärkisijoista kisaavien joukkoon. pic.twitter.com/3kKQ08L6bG — Wille Rydman (@willerydman) July 2, 2023

Rydman kirjoittaa, että jo ensimmäinen kuukausi Iltalehden toimittajana on nostanut Erämaan kisaamaan kärkisijoista kilpailussa härskeimmän vihervasemmistolaisen agendajournalistin asemasta.

Ihmettelin, kun Iltalehdestä alkoi puskea ulos maanista ja täysin puolueellista juttua perussuomalaisista ja oikeistohallituksesta.



Politiikan journalismin takana oli sama uusi nimi: Ida Erämaa.



Kävin läpi hänen TikTokkinsa ja kävi ilmi, että kyseessä on pahimman luokan… — Sebastian Tynkkynen (@SebastianTyne) July 2, 2023

Tynkkynen kuvailee Iltalehden toimittajaa pahimman luokan intersektionaaliseksi vihervasemmistolaiseksi.