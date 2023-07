Sucros Oy ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) ovat saaneet neuvoteltua toimialasopimuksen sokerijuurikkaan viljelystä vuodelle 2024. Sokerijuurikkaan perushinta pysyy 42 eurossa tonnilta, mikä vastaa tämän vuoden hintaa.

Sopimus tarkoittaa, että ensi vuoden juurikassadon myyntihinta tiedetään jo nyt. Sen tavoitteena on auttaa viljelijöitä ennakoimaan tulojaan ja vähentämään viljelyyn liittyviä riskejä.

– Sokerijuurikkaan viljelyn kannattavuus on kilpailukykyisellä tasolla. Sopimusviljelijöidemme tuottama juurikasraaka-aine on meille ensisijaisen tärkeää, ja tarkoituksemme on lisätä sokerintuotantoa Säkylän tehtaalla, Sucroksen maatalousjohtaja Fanni Heinonen sanoo tiedotteessa.

Sokerijuurikkaan viljelyala kasvoi viime vuonna 30 prosentilla. Sekä Sucros, että MTK toivovat alan kasvavan entisestään.

– Ajoissa saavutettu sopimusratkaisu tuo toimintaan pitkäjänteisyyttä ja mahdollistaa myös tulevan satovuoden suunnittelun hyvissä ajoin, toteaa MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Juha Wikström tiedotteessa.