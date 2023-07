Valitusten suuri määrä pakotti pastayrityksen lisäämään asiakaspalvelijoiden määrää.

Myllyn Paras -tuotteita on reklamoitu tuhansittain. Takaisin vedettävänä on kahdeksan pastayrityksen tuotetta, joihin on päätynyt metallinpaloja linjaston hajoamisen seurauksena. Takaisinvedon piirissä ovat pastat, joiden parasta ennen päiväys on 15.5.2025–11.6.2025 sekä täysjyvä fussili makaroni, jonka parasta ennen päivä on 9.6.2024.

Myllyn Paras kertoo vahvistavansa kuluttajapalveluitaan tapauksen seurauksena. Sen mukaan kuluttajapalveluiden henkilökunnan määrä on tarkoitus moninkertaistaa muutaman viikon aikana.

– Olemme pahoillamme tästä valitettavasta tapauksesta ja pyydämme kuluttajien ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Emme ole koskaan kohdanneet samanlaista tapausta tässä mittakaavassa, ja sen vuoksi teemme jatkuvasti töitä rekrytoidaksemme ja kouluttaaksemme uutta henkilökuntaa kuluttajapalveluumme. Jokainen reklamaatio käsitellään, mutta tämä saattaa kestää jopa muutamia kuukausia, viestintäpäällikkö Emelie Bontesse de Filippis sanoo tiedotteessa.

Yrityksen mukaan valitusta varten tarvitaan kuva takaisinvedettävästä tuotteesta ja sen parasta ennen päiväyksestä. Pakkaukset suositellaan säästämään reklamaatioon vastauksen saamiseen saakka.