Suomi aloitti vuoden mittaisen kautensa Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajamaana

Suomi on Itämeren valtioiden neuvoston (Council of the Baltic States, CBSS) puheenjohtajamaa kaudella 2023–2024, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan. Puheenjohtajakausi alkoi tänään 1.7. ja päättyy 30.6. 2024.

Vuonna 1992 Itämeren alueen demokraattista ja taloudellista kehitystä edistämään perustettuun neuvostoon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Saksa ja Puola. Vuoden kestävä puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden kesken, ja Suomelle se siirtyy Saksalta. Suomelta puheenjohtajuus puolestaan siirtyy ensi vuonna Virolle. Suomi toimi neuvoston puheenjohtajana viimeksi vuosina 2013–2014.

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan, että Suomi pyrkii puheenjohtajakaudellaan vahvistamaan käytännön yhteistyötä, sekä neuvoston toimintaa poliittisen keskustelun alustana. Kokonaisturvallisuus, kriisivalmius ja resilienssi on nostettu kauden läpileikkaaviksi teemoiksi.

Puheenjohtajamaa kutsuu jäsenmaiden ulkoministerit vuosittain kokoukseen.

Venäjän osallistuminen ja Valko-Venäjän tarkkailijamaan status neuvostossa jäädytettiin viime vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjä erosi neuvostosta itse viime toukokuussa.