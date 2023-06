Salossa pääkonttoriaan pitävä valokuituyhtiö Lounea myy teleoperaattori Länsilinkin ohjelmistoyhtiö Leaddeskille. Esimerkiksi yritys- ja palvelunumeroita ja puhelinvaihdepalveluita tarjoava Länsilinkki on perustettu vuonna 1991 hoitamaan paikallisten puhelinyhtiöiden teletoimintaa ja sen asiakkaina on esimerkiksi muita operaattoreita. Länsilinkki jatkaa omana yhtiönään nykyisten asiakkaidensa palvelemista.

Leaddesk on pilvipohjaisten ohjelmistojen tarjoaja esimerkiksi myynnin ja asiakaspalvelun, kuten contact centerien tarpeisiin. Yhtiö on listattu Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla ja sen pääkonttori on Helsingissä. Yritysosto parantaa yhtiöiden mukaan Leaddeskin kilpailukykyä ja palvelutarjoamaa operaattoriliiketoiminnassa.

Länsilinkin liikevaihto oli viime vuonna noin 1,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 255 000 euroa pakkasella. Länsilinkin palveluksessa työskentelee noin 15 henkilöä.

Puhelinyhtiönä aiemmin tunnetusta Louneasta on kasvanut merkittävä laajakaistayhteyksien toimittaja. Yhtiö perusteleekin Länsilinkin kauppaamista sillä, että yhtiön liiketoiminta nojaa nykyään eniten valokuituverkkoihin.

– Vaikka Länsilinkki on edelleen hyvä yhtiö, yhtiön omistajuus ei enää ole strategiamme mukainen. Länsilinkin merkittävänä asiakkaana Leaddesk on varmasti loistava koti yhtiölle, kertoo Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen yhtiön tiedotteessa.

