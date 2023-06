Vilhelm Junnila on aikoo erota

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnila (ps) on pyytänyt eroa. Ilta-Sanomien mukaan asiasta on kertonut tiedotteessa perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.

– Puolueen ja eduskuntaryhmäni luottamuksesta huolimatta näen asian seuraavasti: hallituksen jatkon ja Suomen maineen perusteella näen, että minun on mahdotonta tyydyttävällä tavalla jatkaa ministerinä, Junnila toteaa perussuomalaisten tiedotteessa.

Tieto erosta on tullut pian sen jälkeen, kun hallituspuolueiden puheenjohtajien kerrottiin järjestävän puhelinkokouksen Junnilan tilannetta koskien.

Yle kertoi kokouksesta aiemmin tänään. Pääministeri Petteri Orpo (kok) osallistuu paraikaa Brysselissä järjestettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen, jonka jälkeen hän pitää tiedotustilaisuuden. Puoluejohtajat pitävät puhelinkokouksen Eurooppa-neuvoston kokouksen päätyttyä, jonka arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan iltapäivällä.

Myös presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Junnilan tapausta MTV3:n haastattelussa.

– Tietysti noin yleisemmin hallituksen täytyy pitää huolta siitä, että sen politiikka ulkomailla tiedetään ja politiikan sisältö on sellaista, joka myöskin nauttii läntistä arvostusta ja on meidän arvojemme mukaista. Ja sen seikan selvä esiin tuominen on varmasti tärkeätä, presidentti totesi.

Niinisto kertoi pitävänsä tilannetta hallitukselle "kovin kiusallisena, vähintään".

Perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto kertoi torstaina Ylelle voivansa harkita oman elinkeinoministerivastuunsa aloittamista aikaisemmin, mikäli "tällainen kysymys tulisi eteen." Puiston on määrä aloittaa tehtävässä Junnilan jälkeen kahden vuoden kuluttua.