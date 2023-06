Korkein oikeus: Ilta-Sanomat ei olisi saanut julkaista kuvakaappausta Kimi Räikkösen Instagram-päivityksestä ilman lupaa

Autourheilija Kimi Räikkösen ja Sanoma Media Finland Oy:n väliseen oikeukiistaan on tullut korkeimmalta oikeudelta ennakkopäätös. KKO linjasi, että Ilta-Sanomilla ei ollut oikeutta julkaista Räikkösen Instagram-kuvaa.

Ilta-Sanomat oli ottanut kuvakaappauksen Räikkösen vuonna 2020 Instagramin tarinaosiossa julkaisemasta kuvasta, jossa hän on kahvilan kassalla. IS julkaisi kuvan osana kahvilakäynnistä ja siitä tehdystä Instagram-päivityksestä kertovaa juttuaan.

KKO kertoo tiedotteessaan, että päivityksestä otetun kuvakaappauksen julkaisu ei ollut tekijänoikeuslain mukaan sallittua. Julkaisu ei täyttänyt niin sanotun lehdistön lainausoikeuden tai yleisen sitaattioikeuden edellytyksiä.

– Oikeus voitti, Räikkönen kommentoi hänen asianajajansa Kati Rantalan toimittamassa tiedotteessa.

– Tämä päätös on juridisesti erittäin merkittävä, sillä tämänkaltaisesta asiasta ei ole aikaisempaa korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä. Ratkaisulla on suuri merkitys myös tiedotusvälineiden toiminnan kannalta. Jatkossa median on otettava myös julkisuuden henkilöiden tekijänoikeudet huomioon, Rantala kertoo tiedotteessa.

KKO ei myöskään muuttanut markkinaoikeuden ratkaisua, joka velvoitti Ilta-Sanomat sekä Iltalehden maksamaan Räikköselle 5 000 euroa hyvitystä ja 65 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Molemmat lehdet olivat valittaneet markkinaoikeuden ratkaisusta KKO:hon.