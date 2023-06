Nousiaisissa testattava uusi hirvivaroitusjärjestelmä käyttää huomiovaloja ja ihmisääntä – varoitukset asetetaan vaarapaikoille

Valtatiellä 8 Nousiaisissa kokeillaan uudenlaista hirvivaroitusjärjestelmää, jossa huomiovalot varoittavat autoilijaa hirvien tai kauriiden ollessa läheisyydessä. Varsinais-Suomen Ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että laitteisto on edelleen testivaiheessa.

Riista-aitojen aukkokohdat ovat erityisen riskialttiita paikkoja, sillä hirvet ja kauriit ylittävät tien usein näissä kohdissa. Aukkokohdat pyritään tästä syystä sijoittamaan paikoille, joissa on hyvä näkyvyys. Silti onnettomuuksia sattuu.

Uudessa varoitusjärjestelmässä hirvivaroitusmerkkien yhteyteen on asennettu keltaisia vilkkuvia huomiovaloja. Valot aktivoituvat ja varoittavat autoilijoita, kun lähistöllä on hirviä tai kauriita. Lisäksi riista-aidan aukkokohdista varoitetaan erillisillä varoitusmerkeillä erityisesti kohdissa, joissa on tapahtunut onnettomuuksia. Huomiovalot käyttävät tunnistusmenetelmänä tutkaa ja infrapunavaloa.

Osana järjestelmää Mynämäentien pohjoiseen liittymään on asennettu myös hirvieläimille pelotteena toimiva äänimajakka, joka tuottaa ihmisen puhetta ja ohjaa hirvet ylittämään tien riista-aidan aukkokohdasta.

Järjestelmän toimittaa InnoTrafik Oy.