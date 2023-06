Turussa alkaa ensi viikolla uusi opastettu Turku River Cruises -jokiristeily: m/s Aurella liikennöinyt aiemmin Englannin Thames-joella

Fakta

Turku River Cruises -jokiristeily m/s Aurellalla

Yhdensuuntainen kertalippu maksaa 9 euroa/henkilö.

Kiertoristeily maksaa 16 euroa/henkilö. Perhelippu maksaa (2+2) 36 euroa.

Lapset viiteen ikävuoteen saakka risteilevät veloituksetta aikuisen seurassa.

M/s Aurella on klassinen matalarakenteinen joki- ja sightseeing-alus, jonka pituus on 18,5 metriä. Tilaa aluksella on 44 matkustajalle.

Aiemmin alus on liikennöinyt Englannissa Thames-joella.

Aluksessa on kahvila anniskeluoikeuksilla, josta saa myös pikkusuolaista sekä makeaa.

Aluksen voi myös varata yksityiskäyttöön joulukuuhun saakka, kunnes Aurajoki jäätyy.