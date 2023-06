Paraisten keskustassa sijaitsevan kirkon pääsisäänkäyntiä on töhritty voimakkaasti tiistain vastaisen yön aikana. Seurakunnan mukaan poliisi on käynyt paikalla ja ilkivallasta on tehty rikosilmoitus. Poliisi tutkii asiaa epäiltynä vahingontekona.

Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan mukaan kirkkoa voidaan edelleen käyttää eri tilaisuuksiin. Tällä hetkellä kirkko on avoinna pelkästään tilaisuuksien aikana.

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että vahingonteko on tapahtunut maanantai-illan ja tiistaiaamun välisenä aikana noin iltaseitsemän ja aamukahdeksan välisenä aikana.

Poliisi pyytää mahdollisilta silminnäkijöiltä ja muilta asiasta mahdollisesti jotain tietäviltä tietoja tapahtuneesta. Tiedot voi välittää poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.