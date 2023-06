Uuden Nummen alikulkusillan valmistelutyöt ja rakentamisen aloitus alkavat Helsinginkadulla torstaina 29. kesäkuuta. Valmistelutyöt aiheuttavat ruuhkia. Sillan kohdalla liikennettä pysäytetään ajoittain noin viideksi minuutiksi kerrallaan molemmissa ajosuunnissa. Pysäytykset tehdään ruuhka-aikojen ulkopuolella ja niiden aikana paikalla on liikenteenohjaus. Lisäksi yksi ajokaista kummastakin ajosuunnasta on ajoittain suljettu liikenteeltä.

Turun liikennekeskuksen tiedotteen mukaan valmistelutyöt kestävät suunnilleen heinäkuun loppuun asti. Kokonaisuudessaan uuden sillan on arvioitu valmistuvan toukokuussa 2024. Uusi silta on kahden raiteen silta, jonka suunniteltu käyttöikä on sata vuotta.

Vanha silta purettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Nummen alikulkusillan uudistus on osa Kupittaa–Turku-ratahanketta.