Turun pormestari Minna Arve kutsuttiin tiistaina 27. kesäkuuta järjestettävään Mission in Progress – Climate-Neutral and Smart Cities -konferenssiin. Konferenssiin on kutsuttu edustajia kaupungeista, jotka pyrkivät hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Viime vuonna Turku valittiin mukaan EU:n sadan hiilineutraalin kaupungin missioon. Kaupunki on hyötynyt mukana olemisesta etenkin EU:n rahoituksia hakiessaan.

Konferenssissa Arve osallistuu Climate-neutral Cities by 2030: A political reality check nimiseen paneeliin. Paneelissa on tarkoitus keskustella globaalien haasteiden vaikutuksista ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

– Turku on ollut energiasektorin päästövähennyksissä edelläkävijäkaupunki investoimalla viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 500 miljoonaa euroa fossiilisista energialähteistä luopumiseen. Tämä työ toi meille selkänojaa myös energiakriisin aikana. Nyt sama muutos tarvitaan myös liikkumisen päästöjen vähentämisen osalta, Arve julistaa tiedotteessa.

Kaksipäiväisen konferenssin ensimmäisenä päivänä eilen maanantaina EU:n missioon kuuluvien kaupunkien asiantuntijoille järjestettiin työpajakokonaisuus. Turusta siihen osallistuivat ilmasto- ja ympäristöpolitiikan projektiasiantuntija Heli Huuskonen ja EU-erityisasiantuntija Miia Paananen. Heidän lisäkseen konferenssiin osallistui Turun yliopiston psykologian professori Paula Salo.