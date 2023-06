Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen valittiin Aamulehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi

Aamulehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi ja Sanoman Pirkanmaan yhteistoimituksen johtajaksi on nimitetty Sanna Keskinen.

Keskinen, 48, toimii tällä hetkellä Kalevan vastaavana päätoimittajana. Hän on toiminut aiemmin esimerkiksi Kainuun Sanomien, Raahen Seudun ja Raahelaisen sekä Alma Median paikallislehtiryhmän päätoimittajana.

– Aamulehti on ehdottomasti kiinnostavin työpaikka Suomen parhaan alueellisen journalismin tekemiseen. Toimitus on hyvässä iskussa, digikehitys kovassa vauhdissa ja tavoitteet korkealla. On ilo päästä tekemään työtä kotimaisen median ja pirkanmaalaisten ihmisten hyväksi tällaisen porukan kanssa, Keskinen kuvailee Sanoman tiedotteessa.

Satakunnan Kansan vastaava päätoimittaja Tomi Lähdeniemi on luotsannut Aamulehteä maaliskuusta, jolloin vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu erosi tehtävästä. Tuulensuun eron taustalla oli päihtymys tärkeässä sidosryhmätilaisuudessa eli Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijoiden vuosijuhlassa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan.

Lähdeniemi jatkaa oman toimensa ohella Aamulehden vastaavana päätoimittajana ja Pirkanmaan yhteistoimituksen johtajana marraskuuhun saakka, jolloin Keskinen aloittaa tehtävässä.

– Sanna Keskisellä on kattava kokemus ja hyvät näytöt alueellisen yleisön tavoittamisesta ja palvelemisesta. Aamulehdellä on erinomaiset edellytykset kehittyä edelleen Suomen dynaamisimman kasvualueen äänenä ja alueellisen median edelläkävijänä. Sanna on oikea osaaja johtamaan tätä työtä, Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta kuvailee tiedotteessa.