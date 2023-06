Säätytalossa alkaa syksyllä mittava peruskorjaustyö – Kustannusarvio noin 38 miljoonaa euroa

Säätytalolla aloitetaan syyskuussa laaja peruskorjaus, jonka myötä rakennuksen julkisivut kunnostetaan, sisäpintojen runsaalle maalauskoristelulle tehdään konservointitoimenpiteitä ja rakennuksen talotekniikka uudistetaan.

Edellisestä peruskorjauksesta on kulunut jo 30 vuotta, joten laajemmille korjaustoimenpiteille on tarvetta. Työ kestää kaksi vuotta, jonka ajan Säätytalo on poissa käytöstä.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Säätytalon korjaukset työllistävät monia restauroinnin ja konservoinnin erityisosaajia.

Peruskorjaus Säätytalon julkisivujen kunnostukseen sisältyy Rappaus- ja maalaustöitä. Rikkaiden kipsikoristeiden uusiminen. Ikkunoiden kunnostus. Julkisivuihin palautetaan niistä haalistunut eloisa hiekkakivijäljitelmämaalaus. Monimuotoinen peltikate uusitaan ja päätykolmion pronssiveistos konservoidaan.

Runsas maalauskoristelu pääkerrosten sisäseinillä vaatii mittavia konservointitoimenpiteitä. Konservointia on valmisteltu jo monin tutkimuksin ja koekäsittelyin.

Erityisiä konservointikohteita ovat esimerkiksi pääsalien kattomaalausten henkilöhahmot ja pääportaikon lasikatteen leijonamaalaus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rakennuksen talotekniikka on vanhentunut. Uudet energiatehokkaammat ilmanvaihtokoneet vaativat enemmän tilaa, ja siksi rakennukseen joudutaan rakentamaan uusia konehuoneita.

Sähköpisteitä tarvitaan nykyään paljon enemmän kuin 1990-luvulla, samoin tietotekniikan kaapelointeja. Pohjakerroksessa sijaitseva laitoskeittiö nykyaikaistetaan, koska se palvelee Säätytalon lisäksi muitakin valtioneuvoston juhlatiloja.

Esteettömyyttä on suunniteltu parannettavan uusilla luiskilla takaportaiden yhteyteen sekä rakentamalla sisätiloihin kaksi esteetöntä vessaa. Myös edellisessä peruskorjauksessa tehty hissi uusitaan.

Hankkeen kustannusarvio on noin 38 miljoonaa euroa.

Hankkeen projektinjohtourakoitsijaksi on valittu Rakennus Oy Antti J. Ahola ja hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Freese Oy. Rakennuttajana toimii valtion arvorakennuksista vastaava Senaatti-kiinteistöt. Säätytalon toiminnasta ja käytöstä vastaa valtioneuvoston kanslia.

Hankkeen lopuksi uudistetaan vielä Säätytalon puistikko ja leikkipaikka yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.