76-vuotiasta naista etsitään Taivassalossa, kertoi Lounais-Suomen poliisi Twitterissä. Terttu Lilja, 76, katosi Korvenniementiellä sijaitsevalta kesämökiltä lauantain vastaisena aamuyönä.

Hänellä on päällään musta Adidas-merkkinen verryttelyasu, jossa on valkoiset raidat. Lisäksi hänellä on vaaleanpunainen neule.

Lilja on 160-senttinen ja normaalivartaloinen. Hänellä on vaaleanharmaa polkkatukka. Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.