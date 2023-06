Venäjän tilanne: Wagner-joukot ylittivät rajan ja etenivät Ukrainasta Rostoviin, Wagner-johtajasta annettu pidätysmääräys

Venäjällä maan sotilasjohdon ja palkka-armeija Wagnerin johdon välinen konflikti on edennyt siihen pisteeseen, että Venäjä kiristi turvallisuustoimiaan. Lauantain vastaisena yönä internetin käyttöä rajoitettiin ja pääkaupungin Moskovan kaduilla liikkui sotilasajoneuvoja. Asiasta kertoivat muun muassa BBC ja Reuters.

Venäjän palkka-armeijaa johtava Jevgeni Prigozhin ilmoitti aiemmin ryhtyvänsä toimiin Venäjän sotilasjohtoa vastaan. 25 000 taistelijan joukko on Prigozhinin mukaan valmis kuolemaan venäläisten puolesta.

Vahvistamattomien lauantai-aamuna julkaistujen videoiden mukaan Wagner-joukot saapuivat Venäjän Rostoviin. Videolla sotilaspukuiset miehet ovat piirittäneet hallinnon rakennuksen. Ukrainan rajan lähellä sijaitsevan kaupungin asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa.

Rostovista Moskovaan johtava pääväylä eli M4-moottoritie on katkaistu.

Prigozhin on kiistänyt vallankaappausaikeet.

Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on tietoinen tilanteesta. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on antanut pidätysmääräyksen Prigozhinista ja käynnistänyt rikostutkinnan sotilaallisen kapinaan yllyttämisestä. FSB on kehottanut Wagner-sotilaita jättämään noudattamatta Prigozhinin määräyksiä.

Prigozhin on syyttänyt Venäjän sotilasjohtoa Wagner-joukkoihin kohdistuneesta kuolettavasta ohjusiskusta Ukrainassa, missä Wagner-sotilaat taistelevat Venäjän kanssa. Venäjän puolustusministeriö on kiistänyt iskun.

