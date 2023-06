Venäjä vastaa EU:n tuoreeseen pakotepakettiin lisäämällä uusia nimiä mustalle listalleen

Venäjä ilmoitti perjantaina lisäävänsä uusia EU:n ja EU-maiden edustajia mustalle listalleen henkilöistä, joilla ei ole pääsyä Venäjälle. Venäjän ulkoministeriön mukaan listaa on laajennettu merkittävästi vastatoimena EU:n 11. pakotepaketille, joka on tänään lopullisesti hyväksytty jäsenmaiden kesken.

Ministeriö ei kertonut kuinka monesta henkilöstä on kyse eikä julkistanut heistä listaa.

– Me vahvistamme, että länsimaiden vihamieliset toimet saavat jatkossakin osakseen oikea-aikaisen ja sopivan vastauksen, ministeriö ilmoitti.

Juhannusaattona vahvistettu EU:n uusi pakotepaketti sisältää lukuisia toimia, joilla pyritään estämään pakotteiden kiertäminen kolmansien maiden kautta. EU muun muassa kieltää kauttakuljetuksen Venäjän läpi sellaisille tuotteille ja teknologioille, joita voidaan käyttää puolustus- ja turvallisuussektorin kehittämiseksi.

Lisäksi käyttöön tulee uusi mekanismi, jonka kautta voidaan listata EU:n ulkopuolella toimivia, pakotteiden kiertämiseen osallistuvia yrityksiä. EU voi tarttua toimiin yrityksiä ja maita vastaan, jotka kiertävät EU:n määräämiä pakotteita. Kuljetuksiin käytetyiltä aluksilta voidaan kieltää pääsy EU-maiden satamiin.

Tulli kertoi perjantai-iltana tiedotteessaan, että uusi pakotepaketti kieltää Venäjän rekisterikilvissä olevat rekkojen perävaunut EU:n alueella. Kielto tulee voimaan lauantaina keskiyöllä. Sen jälkeen Tulli käännyttää rajan yli yrittävät perävaunut takaisin Venäjälle. Kielto pätee, vaikka vetoauto olisi rekisteröity muualla kuin Venäjällä.

– Arviomme mukaan tällä hetkellä noin 40 prosentissa itärajan ylittävissä kaupallisen liikenteen maantiekuljetuksissa perävaunu tai puoliperävaunu on rekisteröity Venäjälle, sanoi Tullin valvontaosaston johtaja Sami Rakshit tiedotteessa.

Museoiden ja lasten ryöstäjät

Pakotepaketissa on myös kielto viedä Venäjälle yli 1,9 litran moottoreilla varustettuja uusia ja käytettyjä autoja. Lisäksi vientikieltoon tulevat hybridi- ja sähköautot. Tätä ennen Venäjälle on ollut sallittua viedä autoja, joiden arvo on enintään 50 000 euroa. Uudessa paketissa rajoitus perustuu pelkästään moottoritilavuuteen, ei auton arvoon.

– Päivän paketti lisää entisestään painetta Venäjää ja presidentti Vladimir Putinin sotakonetta vastaan, sanoi EU:n ulkopolitiikkaa johtava Josep Borrell tiedotteessa.

EU lisäsi pakotelistalleen 71 henkilöä ja 33 yhteisöä. Listalle lisättyjen joukossa on ukrainalaisten museoiden ryöstöistä ja ukrainalaisten lasten sieppauksista vastanneita henkilöitä. EU on määrännyt pakotteita tähän mennessä noin 1 800 henkilölle. Heille on määrätty kielto matkustaa EU-maihin tai EU-maiden kautta ja heidän varansa EU:n alueella voidaan takavarikoida.