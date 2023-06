Juhannusviikon sinilevätilanne rauhallinen, havainnot kuitenkin lisääntyneet – Varsinais-Suomessa havaittu vähäisiä määriä

Juhannusviikon sinilevätilanne on rauhallinen, vaikka havaintojen määrä on lisääntynyt viime viikosta niin merialueilla kuin sisävesissä. Suomen ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan, että sisävesihavaintopaikoista on havaittu sinilevää erityisen runsaasti Etelä-Suomessa.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Varsinais-Suomen sinilevätilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen, ja rauhallinen helteistä huolimatta. Vähäisiä määriä sinilevää on Ely-keskuksen vakioseurannassa havaittu Uudenkaupungin Mannervedellä, Paimionlahden rannikkoalueella ja Rauman edustalla.

Vaikka sinilevän määrä sisävesillä on ympäristökeskuksen mukaan alkukesälle tyypillinen, rannikoilla levää on kuitenkin hieman tavallsita enemmän. Sinileväkukintojen kehittyminen saattaa edistyä juhannusviikolle ennustetun lämpimän sään vuoksi, varsinkin jos tuulet pysyvät heikkoina.

Lämpimän sään lisäksi myös sade- ja ukkoskuurot voivat lisätä paikallisesti vesistöihin tulevaa rakennekuormaa, ja näin vaikuttaa sinileväkukintojen runsastumiseen.

Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla sinilevän määrä on lisääntynyt selvästi, ja avomerialueilla on havaittu sinilevää koko Suomenlahden alueella.

Ely-keskus muistuttaa, että sinilevätilanne tulisi ensisijaisesti arvioida aina paikan päällä.